В Казани из транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов

Из общественного транспорта в Казани утром высадили более 500 пассажиров, которые не смогли предоставить QR-коды, сообщает пресс-служба предприятия «Метроэлектротранс». Система действует на пассажирских перевозках в регионе с понедельника, 22 ноября. QR-коды необходимо предоставлять на городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте, включая метро.

На 7.30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе встал трамвайный маршрут из-за отказа пассажира предъявлять QR-код и выходить из трамвая. Конфликтные ситуации с проверяющими фиксируются и в метрополитене.

По данным Telegram-канала Readovka, цены на такси, где разрешён проезд без QR-кодов, повысились вдвое. У некоторых кондукторов не работает система считывания кодов. На вход в общественный транспорт образовались очереди.

Татарстан стал первым регионом России, который ввёл систему QR-кодов в общественном транспорте. Цифровое подтверждение вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания спрашивают не только на входе в транспорт, но и в билетных кассах. QR-контролёров в регионе набирали с 16 ноября. По словам властей, система может быть отменена в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.