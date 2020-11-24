В Карелии предприниматель пойдёт под суд за увольнение беременной

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани на «Авито» во второй раз выставили исторический особняк, пишет inkazan.ru . Ранее здание 1873 года пытались продать за 155 млн рублей, однако новый ценник оказался почти в три раза ниже — 55 млн рублей.

Башкирия

В Уфе экс-сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили по восемь и девять лет тюрьмы за вымогательство, пишет Mkset . Они изъяли у местного предпринимателя партию телефонов iPhone, сославшись на подозрение в нелегальности продукции. А затем потребовали с него ежемесячную плату за возврат товара.

Нижегородская область

Нижегородский Минздрав проверяет обстоятельства смерти пациентки в Борской ЦРБ, пишет newsnn.ru . Женщину лечили от коронавируса, однако смерть наступила из-за сахарного диабета. Дочь умершей обратилась с видеообращением в соцсетях, требуя справедливости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

В Удмуртии активисты продолжают борьбу за страховые выплаты для работников медицины, пишет udm-info.ru . В Глазовской межрайонной больнице уже зафиксировано несколько случаев, когда заразившимся работникам отказывали в выплатах. Для разбора ситуации в учреждении даже не создали врачебную комиссию.

Ростовская область

В Ростовской области депутаты Госдумы подарили больнице арестованный автомобиль. Как рассказал собеседник rostovgazeta.ru , машина была обклеена именами парламентариев и сам процесс больше напоминал пиар-акцию, чем благотворительность. Стоит отметить, что имущество, находящееся под арестом, нельзя принять в дар.

Приморье

В Приморье продолжается «ледяной ад». Жительница одного из пострадавших районов ведёт свой дневник с наблюдениями, пишет vostokmedia.com . Без электричества, горячей воды и тепла люди вынуждены отказывать себе в элементарных бытовых нуждах. Гаджеты разряжаются в холоде за считаные часы, а многие буквально живут в машинах. Зато чтобы собраться на работу, теперь не нужно много времени — люди спят в зимней одежде.

pixabay.com

Омская область

В Омске во время пьяной ссоры бездомный до смерти избил свою 54-летнюю знакомую. Как пишет gorod55.ru , конфликт произошёл из-за окурка. Женщина выкинула непотушенный окурок на кровать.

Оренбургская область

Оренбургский областной суд отказал в апелляции представительнице мистического сообщества. Как пишет 56orb.ru , за обряды «очищения от порчи и очищения духа» женщина взяла с потерпевшей почти 2 млн рублей. За мошеннические действия суд приговорил её к семи годам тюрьмы.

Карелия

В Карелии предприниматель пойдёт под суд за увольнение беременной женщины. Как сообщает karelinform.ru , потерпевшая обратилась в прокуратуру с заявлением, что её заставили уволиться с работы, как только работодатель узнал о её положении.

Тюменская область

В Тюмени 14-летний подросток приобрёл автомобиль и ездил на нём по городу. Как сообщает nashgorod.ru , «Жигули» он купил за 15 тысяч рублей. Малолетнего нарушителя без прав поймали сотрудники ГИБДД.

гибдд.рф/r/72

Хабаровский край

В Хабаровске организацию платных парковок планируют согласовывать с горожанами. Об этом заявил мэр Сергей Кравчук. Как сообщает transsibinfo.com , градоначальник заявил, что сегодня местные власти стараются решать проблемы системно, с привлечением общественности.

Ставропольский край

Водители в Ставропольском крае пожаловались на отсутствие спецтехники на дорогах после снегопада. Как пишет newstracker.ru , жалобы поступали от водителей в Апанасенковском районе. Они публиковали фото с застрявшими в снегу автомобилями и заявляли, что на помощь приходили только спасатели.

Челябинская область

Водитель автобуса пьяным вёз пассажиров по трассе в Магнитогорск, пишет «Курс дела» . Сотрудники ГИБДД задержали на 78-м км федеральной трассы А-310 у Еманжелинска пьяного водителя автобуса. Водителю грозит лишение права управления на срок до двух лет и 30 тысяч рублей штрафа.

ХМАО

В ХМАО глава отдела по контролю за оборотом наркотиков подозревается в их продаже. Как пишет muksun.fm , полиции рассказали о найденных наркотиках в квартире одного из подозреваемых и его сообщницы. Решение об увольнении полицейских будет принято только в случае доказательства их вины. Наказание ждёт и их руководство. Из-за отравления неизвестным веществом в Сургуте с начала года погибло 10 человек.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

В Волгограде подросток устроил с балкона стрельбу по машинам. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , местный житель заявил в полицию, что при парковке своего автомобиля неизвестный выстрелил по заднему пассажирскому стеклу машины. В результате пострадала шестилетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье. Оперативники в тот же день установили личность стрелявшего.

Свердловская область

В Екатеринбурге группу детского садика не выпускают с карантина из-за отсутствия результатов анализов на коронавирус, пишет издание tagilcity.ru . Один из родителей поделился, что контактным детям необходимо было сдать анализы. 3 ноября его супругу вместе с ребёнком пригласили сдать мазок и сообщили, что анализ будет готов через семь дней, но результатов всё ещё нет. Семьи не могут начать водить малышей в садик.

Ленинградская область

В Петербурге пенсионерка обматерила и побила полицейского за требование надеть маску. Как пишет newia.ru , женщина ехала без маски в маршрутке, которую остановили для проверки. Правоохранитель неоднократно потребовал от пенсионерки проследовать с ним в пункт полиции для составления протокола, на что нарушительница ударила его рукой по телу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хакасия

Жители Хакасии не могут дозвониться до врачей, линии связи перегружены. По мнению главы региона, проблема это чисто техническая и её могут и должны решить связисты, сообщает newkhakasiya.online . Что касается обслуживания вызовов экипажами скорой помощи, то здесь кризисная ситуация в основном преодолена. Практически все вызовы в столице Хакасии обслуживаются в течение суток, отложенных вызовов нет.

Новосибирская область

В Новосибирске автобусы массово не вышли на маршрут из-за больных кондукторов, пишет atas.info . Всего говорится о болезни 15 работников одного предприятия. Из-за этого в выходные на городские маршруты не вышли около 20 автобусов. Как рассказал источник, много кондукторов заболели. А те, что остались, увольняются из-за напряжённого графика.