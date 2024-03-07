В Карелии предотвратили теракт ФСБ ликвидировала белоруса, готовившего теракт в Карелии по заданию Украины

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Карелии, который планировался украинскими спецслужбами с участием гражданина Белоруссии, заявили в Центре общественных связей ведомства. Мужчина планировал совершить подрыв одного из административных зданий в городе Олонце, передает ТАСС.

ФСБ на территории Республики Карелии предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находившегося в межгосударственном розыске, — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, агент спецслужб Украины собирал и передавал сведения об органах исполнительной власти Карелии и объектах транспортной инфраструктуры. Во время задержания он открыл огонь по сотрудникам российских спецслужб и был ликвидирован в ходе боестолкновения.

Ранее в Крыму пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Последователи группировки вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.