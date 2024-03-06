В Крыму накрыли ячейку террористической организации ФСБ пресекла в Крыму деятельность террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Крыму пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Как отмечается, ее последователи вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.

Федеральной службой безопасности в Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

Во время обысков в домах подозреваемых обнаружено большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации. Также были найдены крупные суммы денег в российской и иностранной валютах. По данным ведомства, они предназначались для нужд террористической организации.

В начале февраля правоохранители задержали лидера и членов ячейки той же террористической организации, действовавшей на территории Татарстана. Оперативные мероприятия проходили в нескольких городах республики, в том числе в Набережных Челнах и Елабуге. В отношении них возбуждены уголовное дела.