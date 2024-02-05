Задержание членов террористической организации в Татарстане попало на видео В Татарстане задержали членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Фото: НАК

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), действовавшей на территории Татарстана, сообщает издание "Известия" со ссылкой на собственные источники. По его данным, задержания проходили в нескольких городах республики, в том числе в Набережных Челнах и Елабуге.

По словам источников издания, в ходе операции был задержан «амир Татарстана» Альберт Багаутдинов. Он находился в розыске с 2018 года за совершение различных преступлений в составе террористической группировки. Кроме того, были задержаны рядовые члены организации, один из которых является гражданином иностранного государства. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Суд арестовал мужчин на два месяца.

Как сообщалось ранее, пропавшая девять лет назад гражданка России нашлась живой в лагере боевиков ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии. По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, девушке грозит до 35 лишения свободы за участие в террористической организации.