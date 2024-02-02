Юрист рассказал, какой срок грозит российской перебежчице из ИГИЛ Юрист Хаминский: россиянке из ИГИЛ грозит до 35 лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшей девять лет назад россиянке, которая нашлась в лагере боевиков ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, грозит до 35 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист напомнил, что на девушку уже завели уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), которая предусматривает до 15 лет колонии. Он пояснил, что срок может вырасти, если вскроются факты о ее работе на организацию, прохождении обучения на ее базе или же непосредственном участии в терактах.

Если выяснится, что девушка работала и передавала заработанные средства на содержание, то есть на поддержку террористического сообщества, ей вменят также ч. 1 указанной статьи. А это грозит наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы, — рассказал он.

В случае если россиянка проходила обучение в лагере боевиков, то ей предъявят обвинение по ст. 205.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, добавил Хаминский. Если же выяснится, что она причастна к организации или совершению террористических атак, то ее ждет еще одно уголовное дело — по ст. 205 УК РФ, которая предполагает до пожизненного заключения.

По общему правилу максимальный срок лишения свободы для женщин в Российской Федерации установлен в пределах 20 лет. Однако если речь идет о наказании по совокупности преступлений, что, скорее всего, имеет место в данном случае, то срок возрастает до 25 лет. Но и это еще не все. Согласно уголовному закону, по так называемым террористическим статьям совокупный срок может составить 30 лет лишения свободы, а в случае вынесения двух и более приговоров — 35 лет, — заключил он.

Telegram-канал «Mash на Мойке» ранее сообщил, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело о терроризме в отношении россиянки, которая пропала в 2015 году. На момент исчезновения она была подростком. Выяснилось, что девушка проживает в лагере боевиков ИГИЛ в Сирии. Отмечается, что она хорошо владеет различными видами оружия.

До этого правоохранители Стамбула установили, что стрельбу в католической церкви 28 января устроили члены ячейки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Задержанные по делу о нападении, за исключением троих жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.