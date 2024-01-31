Полиция Стамбула установила причастность ИГ к стрельбе в церкви Yeni Şafak: стрельбу в церкви Стамбула устроили боевики из ячейки «Хорасан» ИГ

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранители Стамбула установили, что стрельбу в католической церкви 28 января устроили члены ячейки «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет газета Yeni Şafak. По данным издания, задержанные по делу о нападении, за исключением троих жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.

Как стало известно изданию, следствие считает, что для совершения преступления ИГ использовала так называемые спящие ячейки. Злоумышленники получили приказ напасть с оружием на церковь через социальные сети, подконтрольные группировке. Стражи порядка изъяли цифровые носители, доказывающие причастность «Исламского государства» к стрельбе в храме.

Кроме того, по информации газеты, в лесу в районе Гектюрк недалеко от международного аэропорта Стамбула был найден автомобиль без номерного знака, на котором передвигались преступники. Также был обнаружен один из пистолетов, использовавшихся при стрельбе, в разобранном виде, который был переделан в боевой из газового.

Согласно информации спецслужб, причастные к нападению три месяца назад арендовали дом в стамбульском районе Гюверджинтепе, Там, как пишет издание, нелегально проживали выходцы из Таджикистана, арестованные после происшествия в храме.

Атака на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле произошла 28 января в 11:40. Двое неизвестных открыли стрельбу по прихожанам. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что при вооруженном нападении погиб один человек.