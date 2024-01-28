Стало известно о погибших при нападении на католическую церковь в Стамбуле Глава МИД Турции: один человек погиб при нападении на церковь в Стамбуле

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Один человек погиб при вооруженном нападении на католическую церковь в Стамбуле, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Twitter (X). Уточняется, что инцидент произошел во время молитвы.

Сегодня в 11:40 в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер (на севере города. — NEWS.ru) погиб гражданин Д.Т., — написал Ерликая.

Министр отметил, что нападавших было двое. Они были в масках и «участвовали» в воскресной молитве. Ерликая добавил, что начато полномасштабное расследование, ведется розыск злоумышленников.

При этом пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что нападение было совершено на турецкого гражданина.

Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Св. Марии в районе Сарыер в Стамбуле, — написал он.

Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Киргизии теракта в одном из православных храмов. Нападение на церковь планировали организовать члены группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).