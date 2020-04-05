В Карелии подтвердили два первых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/8f2f3ff0-774e-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа официально подтвердились на территории Карелии. Об этом 5 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По его словам, в Карелии с начала проведения мероприятий по борьбе с распространением коронавируса было получено пять условно положительных анализов на COVID-19.

В воскресенье, 5 апреля, после верификации в референц-центре в Москве подтверждены два случая коронавируса, остальные — отрицательные, — написал Охлопков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что заражённые проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.

В России, по последним данным, зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 апреля режим самоизоляции ввели для жителей Карелии в связи с пандемией коронавируса. Глава республики Артур Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение.