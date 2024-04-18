В Калининграде возобновят отопительный период В Калининграде возобновят отопительный период на фоне резкого похолодания

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В Калининграде из-за похолодания, пришедшего на смену аномальному теплу, решили возобновить отопительный период, сообщила в Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова. Она отметила, что погода в регионе непредсказуемая, так что приходится адаптироваться под меняющиеся условия.

Погода у нас непредсказуемая, поэтому будем подстраиваться. С завтрашнего дня возобновляем отопительный сезон, — резюмировала Дятлова.

Отопительный период завершился в городе 10 апреля. Причиной послужили аномально теплые дни, когда температура воздуха поднималась выше +20 градусов. Уточняется, что отопительный сезон снова запустят с 18 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что из-за климатических изменений экстремальные погодные условия, например, сильная жара или резкие похолодания, будут появляться чаще. По его словам, в марте 2024 года температура была выше климатической нормы на 1,68 градуса Цельсия, что уже повлечет за собой непоправимые природные процессы.

До этого ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что холодный атмосферный фронт, прошедший над Кавказом, затопил Нальчик. Это, как полагает эксперт, связано с аэрографией местности.