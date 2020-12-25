Вице-губернатор Подмосковья посетила выставку «Младшие Брейгели и их эпоха»

https://static.news.ru/photo/17041ad0-46b7-11eb-872f-fa163e074e61_660.jpg Фото: njerusalem.ru

В истринском музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Картины Питера Брейгеля — младшего и его современников выставляют в России достаточно редко.

Такая редкая, уникальная возможность увидеть Брейгелей и в мире, и в России. Такой идеальный классицизм. Эта красота вдохновляет мастеров всех веков. Сегодня, мне кажется, крайне важно прийти на эту выставку. Такие выставки именно для вдохновения, — цитирует телеканал «360» вице-губернатора Подмосковья Наталью Виртуозову.

Около 70 картин были предоставлены музею из частной коллекции Валерии и Константина Мауергауз.

Виртуозова отметила, что выставка Брейгелей станет одной из самых важных площадок губернаторской программы «Зима в Подмосковье». В музее соблюдены все необходимые противоэпидемические меры, билеты на экспозицию можно приобрести онлайн.

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