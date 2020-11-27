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В Долгопрудном выбросили картины известной художницы

15:45, 27 ноября 2020
Фото: lenastarikovskaya/instagam.com

Картины известной советской художницы Светланы Ковальской оказались на помойке в Долгопрудном. Её сын прокомментировал инцидент.

Жители Долгопрудного обнаружили на помойке в одном из дворов города картины советской художницы Светланы Ковальской, покойный муж которой, Леонид Владимирский, придумал иллюстрации к книге «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сама художница тоже известна иллюстрациями к сказкам Андерсена.

Выяснилось, что за инцидентом стоял сын художницы. Он их сам выбросил. Они все незаконченные, этюды. Готовые работы Ковальской в целости и сохранности находятся дома — он никогда бы их не тронул, рассказал он телеканалу «360».

Отмечается, что работы матери мужчина выкинул после того, как 80-летняя женщина попала в больницу с переломом шейки бедра. Он решил навести в доме порядок.

На данный момент почти все работы художницы уже разобрали люди. Часть сейчас находится в детской художественной школе «Феникс».

Как писал NEWS.ru, посетительница выставки «Джейкоб Лоуренс: Американская борьба» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке (США) помогла обнаружить считавшееся потерянным навсегда полотно художника из серии «Борьба. Из истории американского народа» (1954–1956).

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