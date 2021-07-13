В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего скинуть ребёнка с 13-го этажа

В Иркутске задержали Романа Терентьева, который пытался покончить с собой вместе с ребёнком. С малышом всё в порядке, сообщает канал Mash.

Ранее стало известно, что 34-летний мужчина вместе с ребёнком выбрался на внешнюю часть балкона и угрожает выбросить малыша. С россиянином больше двух часов вели переговоры и наконец задержали, сообщило издание.

Поначалу Терeнтьева уговаривали спуститься представители полиции, позже к делу подключили друга мужчины и его жену. Женщина поднялась к соседям и говорила с супругом с соседнего балкона. Примечательно, что накануне Терeнтьев избил её, и россиянка подала заявление в правоохранительные органы, но пообещала мужу отозвать его, если тот образумится.

Ранее сообщалось, что мужчина кричал на всю улицу о том, что жена ему изменила и он требует встречи с ней.