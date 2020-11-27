В Ингушетии в автомобиле застрелили человека

https://static.news.ru/photo/5a9dfbe4-30c8-11eb-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль местного жителя. В результате мужчина погиб.

Как сообщило региональное управление МВД, 27 ноября в полицию поступило сообщение о стрельбе. На место выехали оперативники.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неизвестные открыли огонь по мужчине 1982 года рождения, находившемуся в автомобиле «Лада Гранта», после чего скрылись, — цитирует РИА Новости сообщение.

В МВД добавили, что от полученных ранений мужчина скончался. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых.

Ранее NEWS.ru писал, что проходящий военную службу в части на территории аэродрома под Воронежем срочник 9 ноября открыл огонь по людям. В результате стрельбы три человека погибли.

Исходя из информации, обнародованной в СМИ, огонь открыл 20-летний солдат по имени Антон Макаров.