Солдат-срочник в части под Воронежем убил трёх человек

https://static.news.ru/photo/8dbb30a2-2257-11eb-97c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проходящий военную службу в части на территории аэродрома под Воронежем срочник 9 ноября открыл огонь по людям. В результате стрельбы три человека погибли. Об этом журналистам сообщил источник в региональных экстренных службах.

Отмечается, что в настоящий момент срочник забаррикадировался в части. Информацию о произошедшем подтвердили власти Воронежской области.

Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там на аэродроме несколько погибших, — цитирует телеканал «Москва 24» сообщение региональной администрации.

Исходя из информации, обнародованной в СМИ, огонь открыл 20-летний солдат по имени Антон Макаров. По одной из версий, он убил двух человек — водителя и дежурного по полку. Ещё одного военнослужащий ранил. Он находится в реанимации.

Как ранее передавал NEWS.ru, из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат, которого случайно застрелил сослуживец. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что трагедия произошла в Свердловской области.