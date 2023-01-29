В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ после артобстрела ВС России ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и станцию РЛС в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в районе Чернобаевки в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. По данным спикера агентства, в результате удара артиллеристы ВС РФ ликвидировали восьмерых представителей украинской армии, а также вывели из строя три вражеских автомобиля. Вдобавок в районе поселка Надднепрянское была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN TPQ 36.

Вчера (28 января. — NEWS.ru) артиллерийским огнем в районе населенного пункта Чернобаевка уничтожен склад с боеприпасами одного из подразделений ВСУ, потери: восемь человек ликвидированы, четверо ранены и три единицы автомобильной техники уничтожены. В районе населенного пункта Надднепрянское уничтожена РЛС AN TPQ 36, потери: трое погибших и двое раненых, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии нанесли удар по стоянке лодок украинских военных и тем самым предотвратили их переправу на левый берег Днепра. Кроме этого, в регионе были уничтожены четыре наблюдательных пункта ВСУ. Всего в Херсонской и Запорожской областях было проведено около 700 тактических задач.

До этого представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что российские артиллеристы уничтожили на правом берегу Днепра в регионе украинские миномет и гаубицу Д-30. Также были убиты трое военных ВСУ, еще пятеро ранены.