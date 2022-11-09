Военкор Котенок: в Херсонской области подорвали три моста

Фото: Стрингер/РИА Новости

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсонской области перед ожидающимся наступлением Вооруженных сил Украины были подорваны три моста через Днепр. По его словам, взорвали Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты. Военкор сопроводил свой пост фотографиями. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что 9 ноября с административных зданий Херсона исчезают российские флаги. Сообщение сопровождается видео, на котором показаны стоящие без атрибутики РФ Морской колледж, Дом профсоюзов и Херсонская государственная морская академия.