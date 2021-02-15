В Хакасии мужчина огородил свой участок надгробиями с кладбища

https://static.news.ru/photo/93a14f84-6f77-11eb-89d7-96000091f725_660.jpg Фото: Администрация Ширинского сельсовета

После того как один из жителей республики Хакасия решил использовать могильные плиты в качестве ограды для обозначения границ своей земли в поле, была проведена проверка и возбуждено дело. Об этом сообщила местная прокуратура.

Поводом для проверки стали сообщения местных СМИ. Журналисты заметили, что в Ширинском районе фермер решил использовать в качестве забора для своих владений надгробия, которые взял с местного кладбища.

Неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещённых на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений), — сообщили в прокуратуре.

Теперь в отношении пользователя земельного участка открыто дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение). Сейчас прокуроры проводят административное расследование, а глава Ширинского сельсовета получил представление с требованием устранить нарушения при содержании территории общественного кладбища.

Ранее в Хакасии под стражу взяли главу аппарата руководителя республики Виктора Гаранина, а также директора автономного учреждения «Леса Хакасии» Андрея Васильева. Они обвиняются в коррупции, сообщал NEWS.ru.