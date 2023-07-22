Жителя Хабаровского края арестовали за то, что он сбросил с балкона девочку Сбросивший с балкона девочку в Комсомольске-на-Амуре мужчина отправился в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Комсомольске-на-Амуре мужчину, пьяным сбросившего девочку с балкона квартиры, заключили под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. На данный момент продолжается следственная проверка. Обвиняемому вменяют покушение на убийство малолетней.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении пресс-службы управления СК.

Ребенок выжил и был доставлен в больницу с травмами. По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая вечером 20 июля пошла в гости к соседу на третьем этаже. Они начали распивать спиртные напитки, после чего подозреваемый выбросил девочку с балкона, когда та заплакала.

По данному факту Следственный комитет РФ организовал проверку, направленную на сбор доказательств, а также возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Правоохранители дадут правовую оценку действиям матери ребенка и няни.