В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/265ebc6e-813d-11ea-9acd-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Его обвиняют в побеге из госпиталя, в результате которого были нарушены санитарно-эпидемиологические правила. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы регионального правительства.

Ранее уголовное дело по факту аналогичного правонарушения уже было возбуждено в отношении жительницы Советской Гавани. Женщина знала, что заражена коронавирусом, и всё же покинула пределы больницы, продолжая общаться с людьми.

Теперь же суд будет рассматривать дело в отношении мужчины, проживающего в Хабаровском крае.

Он находился на госпитализации с 12 апреля с подтверждённым диагнозом «новая коронавирусная инфекция», а в пятницу, 17 апреля, самовольно покинул лечебное учреждение. Беглеца задержали и вернули обратно, — передаёт сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что за подобное нарушение человеку может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусом за побег из стационара. Инцидент произошёл в Жуковском. Следствие ведётся по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».