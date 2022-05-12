В посёлке Тейсин Амурского района Хабаровского края прогремел взрыв. Инцидент произошёл в местной воинской части. В результате ЧП один человек погиб и восемь пострадали, передаёт ТАСС.
Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу, — сказал собеседник агентства.
Взрыв произошёл на пороховом складе, предположительно, во время разгрузки боеприпасов. В результате инцидента начался пожар.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее взрывы прозвучали в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил их действиями российской авиации во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.