В Хабаровском крае один человек погиб при взрыве в воинской части

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В посёлке Тейсин Амурского района Хабаровского края прогремел взрыв. Инцидент произошёл в местной воинской части. В результате ЧП один человек погиб и восемь пострадали, передаёт ТАСС.

Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу, — сказал собеседник агентства.

Взрыв произошёл на пороховом складе, предположительно, во время разгрузки боеприпасов. В результате инцидента начался пожар.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее взрывы прозвучали в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил их действиями российской авиации во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.