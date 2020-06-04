В Greenpeace повысили оценку ущерба в Норильске до 10 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/3dcf5c26-a66f-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норильский Онд/vk.com

Ущерб, причинённый окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в Норильске, может составить 10,2 млрд рублей и более. Об этом заявил проектный директор российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Ранее в организации вред природе оценили в 6 млрд рублей. Чупров пояснил, что это касается только загрязнения водоёма, куда попали три четверти всего объёма разлившегося топлива. Однако ещё необходимо добавить ущерб почве, воздуху и животному миру. Кроме того, учесть повышающие коэффициенты, такие как арктическая зона, рыбохозяйственная река.

Чупров также добавил, что «Норникель» может избежать возмещения причинённого разливом топлива ущерба, поскольку законодательство позволяет вычитать из его суммы средства, потраченные на восстановление окружающей среды.

Если «Норникель» сейчас скажет, что они затратили 10 миллиардов на уборку водного объекта, то они ничего не должны в качестве компенсации ущерба, — цитирует его РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в «Норникеле» заявили, что на ликвидацию проливов нефтепродуктов в реку Амбарная может потребоваться две недели. Вице-президент копании Сергей Дяченко уточнил, что для этого необходимо наличие ёмкостей для загрязнённой воды и дополнительного оборудования, а также благоприятные погодные условия.