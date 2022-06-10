В Госдуме предложили сделать Меккой туризма Сибирь Вице-спикер Госдумы Кара-оол: Сибирь должна стать туристической Меккой России

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Заповедные тропы Сибири

Сибирь должна стать туристической Меккой, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол в ходе Сибирского туристического форума. По его мнению, эта территория уникальна и красива, однако не получает внимания со стороны туристов и властей.

Сибирь — это кристально чистый воздух, у нас самый красивый край и такие просторы, каких нигде больше нет. Как только прилетаю из Москвы, выхожу из самолета — и чувствую всю прелесть земли сибирской. Она должна стать туристической Меккой, — сказал Кара-оол.

По его мнению, в России действуют «не бренды, а клише» об отдыхе у моря. В качестве примеров вице-спикер Госдумы назвал Крым, Сочи и курорты Краснодарского края. По его мнению, ситуацию нужно менять и добиваться, чтобы государство оказывало поддержку и Сибири.

Откровенно говоря, сегодня наша Сибирь немного выпадает из поля зрения, мы не всегда вписываемся в конкурсы Ростуризма по грантам, нам сложно победить. К территориям Сибири нужен отдельный подход. Могущество России прирастает Сибирью. Поэтому мы будем отстаивать свои интересы, взаимодействовать для того, чтобы власти помогали нам, — заявил Кара-оол.

По мнению депутата, Сибирь собственными силами наращивает туристическую привлекательность. По его данным, число туристов за прошлый год выросло до 900 тысяч. Кроме того, в регионе открылись новые достопримечательности и поддерживается работа современного аэропорта, по словам Кара-оола, «лучшего в России после московского «Шереметьево».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что туры в Сибирь, на Байкал, Кольский полуостров или Камчатку не стали массовыми из-за отсутствия широкого субсидированного авиасообщения по перечисленным направлениям и скептицизма россиян по отношению к «снежному отдыху».