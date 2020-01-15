Бесснежная зима кого-то радует, а кого-то огорчает. Однако отсутствие привычных зимних радостей не простимулировало спрос на поездки туда, где снег точно есть. Как рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, это отчасти связано с тем, что люди планируют путешествия буквально за несколько месяцев до отдыха. Ещё одна причина, по которой пока не стали массовыми туры в Сибирь, на Байкал, Кольский полуостров или Камчатку — отсутствие субсидирования полётов по перечисленным направлениям.

Снега на европейской части России почти нигде нет. На газонах в декабре начала проклёвываться трава, кое-где зацвели первоцветы. Что же делать тем, кто привык к традиционным зимним забавам — катанию на лыжах и санях? Количество туристических маршрутов, с одной стороны, довольно разнообразно: здесь и Кавказ, и Алтай, и Карелия, а также Урал, Мурманская и Архангельская области, Ямал и, конечно же, хорошо известный любителям горнолыжного спорта курорт в Кузбассе — Шерегеш. Тем не менее, как рассказали эксперты, наиболее востребованными остаются туры в Сочи: у Красной Поляны на сегодняшний день нет конкурентов.

Даже на основных горнолыжных курортах страны в этом году снега тоже не очень много. В Красной Поляне 14 января было всего ноль градусов. Снег лежит только на пике, а пик, с точки зрения катания, всех вместить не может. Шерегеш и другие горнолыжные курорты проигрывают Красной Поляне, у них слишком маленькая ёмкость — буквально в разы меньше. Я знаю, например, что на Домбае есть снег, но там тоже небольшая ёмкость. Сочи — это массовый туризм. Все остальные не в силах конкурировать. Дмитрий Попов заместитель генерального директора туроператора «Алеан» заместитель генерального директора туроператора «Алеан»

Ирина Костенко, генеральный директор туроператора «Библио глобус», подтверждает мнение своего коллеги: люди едут преимущественно в Сочи.

Интерес в основном к Красной Поляне. Спрос стабильно хороший, но пока на уровне прошлого года, не больше. Предложений очень много, есть туры от двух ночей, и по цене это доступно каждой категории туристов. Динамическое ценообразование не позволяет назвать какие-то конкретные цифры: стоимость тура сильно колеблется в зависимости от конкретной даты. Ирина Костенко генеральный директор туроператора «Библио глобус» генеральный директор туроператора «Библио глобус»

Дмитрий Попов отметил: после Нового года и до середины февраля низкий сезон — люди потратились на новогодние праздники. Так было всегда, и наступивший 2020 год — не исключение. Туроператоры ждут роста интереса к поездкам ближе к 23 февраля. Средняя цена четырёхдневного тура в Красную Поляну — примерно 20 тысяч рублей на двоих, если речь идёт о проживании рядом с подъёмниками; размещение в посёлке чуть подальше от них обойдётся дешевле — две тысячи рублей в сутки на двоих.

Шерегеш planeta-best/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Для сравнения: на горнолыжном курорте Шерегеш в отдалении от основного склона проживание в течение трёх ночей на двоих будет стоить 8800 рублей (с завтраками). Если же взять номер непосредственно на склоне, то 14100 рублей. Однако Шерегеш востребован, прежде всего, у региональных туристов. Юрий Барзыкин объясняет такое положение вещей логистикой. Кроме того, отмечает эксперт, относительно новым туристическим направлениям не хватает субсидий от государства.

Кольский полуостров, Байкал, Сибирь, Ямал и прочие такие же удалённые и экзотические места относятся к экологическому туризму. В целом вместе с горнолыжкой на них приходится порядка 30% всего туристического потока в зимний период. Сейчас можно считать относительно новыми туристическими направлениями Алтайский край и Камчатку. Здесь пока ещё мало средств размещения, и полётные программы пока небольшие. Чтобы турпотоки стали массовыми, эти направления должны субсидироваться государством. В прошлом году программы субсидирования полётов — одна для въездного туризма, другая для внутреннего — начали реализовываться. И это будет стимулировать спрос. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Барзыкин отметил рост интереса к комплексному отдыху.

В основном сейчас туры комплексные. Даже если мы берём Красную Поляну: снег на втором плане, больше люди отдыхали не в горах, а купались, ходили в баню и так далее. Сочи — лидер не спроста. Спектр предложений пошире. Хочешь — на море отдыхай, а хочешь — через полчаса ты уже в горах. К тому же, в этом году там реализовали единый skypass, — поделился своим мнением Барзыкин.

Эксперты единодушны: в целом в стране отмечен рост интереса к поездкам, и он составил примерно 10% за год. Наиболее востребованы рекреационный отдых возле моря и познавательный. Туроператорам крайне важно поддерживать спрос, снизить риски поездок и при этом «не наступать другу другу на пятки», рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии.