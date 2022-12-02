В городе Губкинском на Ямале загорелся ангар с газовыми баллонами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в ангаре в промзоне города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Пострадавших нет.

Информация о пожаре в промзоне г. Губкинский поступила в 06:40 местного времени (04:40 мск). По прибытии было установлено, что горит ангар, внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном, — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Минусинске загорелся торговый квартал павильонов. Пожар вспыхнул на Абаканской улице, рядом с торговым центром «Славянский». Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. По данным Mash, пожар вспыхнул из-за обогревателя. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 18 единиц специализированной техники и 48 человек личного состава.

Также вместе с ребенком во время пожара в собственном доме в Барнауле погибла семья предпринимателей. Причиной пожара мог стать работающий на солярке котел или отапливаемый дровами камин. По предварительным данным, тело матери нашли на втором этаже — там было сильное задымление. Глава семьи вместе с дочерью находились на первом этаже рядом с источником возгорания.