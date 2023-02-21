В горах Сочи ввели режим ЧС после схода лавины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На месте схода лавины в горах Сочи ввели локальный режим ЧС, передает РИА Новости. Экстренные службы разбираются с последствиями лавины, сошедшей 20 февраля.

Ранее в Сети появилось видео со снежной лавиной, которая снесла мост через ручей недалеко от санно-бобслейной трассы на курорте Роза Хутор. На кадрах видно, как огромная куча снега несет металлическую конструкцию вниз с горы. На тот момент на трассе никто не занимался. Пресс-служба МЧС России заявила, что «ничего страшного не происходит».

После этого на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи закрыли все трассы из-за угрозы схода лавин. Как сообщает пресс-служба курорта, в ближайшие три дня в городе будут проходить обильные снегопады, из-за чего трассы будут заблокированы. Их планируют открыть для катания 23 февраля.