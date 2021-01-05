В епархии Москвы рассказали о проведении рождественских служб

https://static.news.ru/photo/fd5fa718-4f74-11eb-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число праздничных богослужений на Рождество в московских храмах будет зависеть от того, сколько прихожан есть в каждом из них, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков. Таким образом он ответил на вопрос, удастся ли соблюсти ограничения по дистанции, если людей окажется слишком много.

В храмах количество богослужений в праздник зависит от количества прихожан, во многих храмах будут совершаться как ночные службы, так и утренние, на которые обычно собираются прихожане с детьми, — сообщил ТАСС священник.

Представитель епархии добавил, что во всех московских храмах соблюдаются требования Роспотребнадзора по обработке помещений и соблюдению социальной дистанции. К пожилым прихожанам настоятели обращаются с просьбой провести Рождество дома.

Как писал NEWS.ru, патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя на Рождество будет доступно для прихожан только по билетам. Причиной введения пригласительных билетов на рождественское богослужение в кафедральном соборном храме стала пандемия коронавируса. Прямая трансляция патриаршего богослужения в ночь с 6 на 7 января будет организована на телеканалах Первый, «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале РПЦ.

Ранее сообщалось, что РПЦ не будет добровольно закрывать храмы из-за пандемии коронавируса, если не поступит соответствующего предписания санитарных структур. Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих, особенно пожилых, по возможности не посещать храмы в Рождество. Митрополит пояснил, что это связано с опасностью коронавируса. Он предложил им следить за службой через онлайн-трансляцию.