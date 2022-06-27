В Екатеринбурге появилось карикатурное граффити с Владимиром Соловьёвым

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Владимир Соловьёв

В Екатеринбурге на стене дома в районе Уралмаша на улице Кузнецова, 4а появилась карикатура телеведущего Владимира Соловьева, ранее назвавшего город «центром мерзотной либероты». На картине изображен прямой эфир передачи «СоловьевLIVE», сопровождающийся шуточными подписями.

На арт-объекте Соловьев изображен в образе «Агента Z» из передачи о компьютерных играх «Мегадром», выпускающейся на местном «4 канале». На граффито можно заметить умершего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, разрезающего торт в форме Украины, а также бегущую строку о главе Чечни Рамзане Кадырове, ставшем председателем ЖКХ в Киеве.

В администрации города сообщили Telegram-каналу «Подъем», что рисунок не согласован, а значит, будет закрашен.

Граффито с администрацией не согласовано. По дальнейшим действиям пока не можем сказать. Думаем, в плановом режиме, как и любое граффито, оно будет исправляться, закрашиваться, — сказали в администрации.

В апреле Соловьев раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Несмотря на то что диалог шел об экономике страны в условиях санкционного давления Запада, в какой-то момент телеведущий решил озвучить своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Тогда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». С похожими обращениями в защиту Екатеринбурга выступали звезды и жители города.