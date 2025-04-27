В двух регионах России объявляли ракетную опасность В Орловской и Брянской областях объявляли угрозу ракетной опасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Орловской и Брянской областях была объявлена угроза ракетной атаки, сообщили губернаторы регионов Андрей Клычков и Александр Богомаз в своих Telegram-каналах. Власти просили не подходить к окнам и соблюдать меры предосторожности.

Жителям рекомендовали укрываться в помещениях без окон и с капитальными стенами, а находящимся на улице — немедленно зайти в укрытие или ближайшее здание, — написал Богомаз.

Позже губернатор Орловской области сообщил, что угроза ракетной опасности в регионе отменена. В Брянской области сохраняется режим повышенной готовности.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали и полностью уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа: украинские военные наносили по одному из самых значимых христианских мест в пасхальную неделю целенаправленный удар. Гладков подчеркнул, что беспилотники ВСУ мешали пожарным тушить пламя.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 24 апреля успешно перехватили и ликвидировали почти 90 украинских дронов. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ подверглись сразу восемь регионов страны. Часть дронов была сбита в Подмосковье.