В двух городах России вышли на митинги против повышения тарифов ЖКХ В Петрозаводске и Барнауле прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ

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Митинг в Петрозаводске

В Петрозаводске и Барнауле прошли митинги против повышения тарифов ЖКХ, сообщают местные СМИ и Telegram-каналы. Жители регионов потребовали пересмотреть стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Telegram-канал From Karelia with freedom сообщил, что в Петрозаводске около 80 человек вышли на акцию протеста в городском гайд-парке в устье реки Лососинки. В руках митингующие держали плакаты с надписями «Нет коммунальному грабежу!», «Тарифы ЖКХ вырывают потроха» и «Ильич лампочку дал — Олегович отнял». Участники акции также потребовали отправить правительство Карелии в отставку.

Портал «Толк» сообщил, что в Барнауле акция протеста прошла в сквере имени Германа Титова. Одна из участниц митинга заявила, что не согласна не только с тарифами на коммунальные услуги, но и с тем, как рассчитывается квитанция. Некоторые протестующие поделились, что вынуждены отдавать за ЖКХ огромные суммы: семья из четырех человек отдает около 16 тысяч рублей, а одинокие пенсионерки — от трех до пяти тысяч рублей.

Отмечается, что акции протеста были согласованы с муниципальными властями. Полиция присутствовала на митингах, однако участников не задерживала.

Ранее митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске. По данным издания «Тайга.инфо», в протестной акции приняли участие более 200 человек.