В доме пенсионера в Орловской области нашли 140 мин

Фото: 47.mchs.gov.ru

В деревне Березовка Орловской области в доме недавно умершего 70-летнего мужчины нашли склад боеприпасов – 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мины были уложены в 14 ящиков и хранились в подвале дома пенсионера. Арсеналом занимаются взрывотехники. Они уничтожают мины на расположенных неподалеку от населенного пункта полях, поскольку перевозить боеприпасы на дальние расстояния опасно из-за угрозы детонации.

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