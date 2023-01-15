В ДНР заявили о создании ВСУ с помощью США дивизиона из гаубиц В ДНР заявили о создании ВСУ с помощью США дивизиона из гаубиц на замену уничтоженным

Фото: Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставка США Киеву именно 18 гаубиц и 18 грузовиков свидетельствует о том, что на Украине хотят с нуля создать дивизион из гаубиц, рассказал ТАСС источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики. По его словам, именно этим объясняется поставка полного комплекта вооружений и техники.

Белый дом 6 января объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его объем составит более $3 млрд. В списке поставляемой техники упоминались, в частности, 18 самоходных гаубиц калибра 155 мм и 18 грузовых автомобилей.

Фактически какой-то из дивизионов или даже несколько выбиты настолько, что легче свести остатки личного состава в новое подразделение, чем восстанавливать старое. И поставить полный комплект вооружения и техники. Поставка стала необходимой для возмещения того, что было уничтожено при работе по огневым позициям и по складам ракетно-артиллерийского вооружения, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Дания оказалась перед тяжелым выбором после того, как Киев запросил у нее гаубицы Caesar. В Копенгагене опасаются, что ослабят свою армию, если удовлетворят просьбу Украины. Дании самой нужно исполнить обязательство перед НАТО, создав войсковую бригаду, однако Копенгаген уже несколько лет не может получить от производителя 19 французских гаубиц.