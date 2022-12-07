В ДНР сообщили о постепенном взятии под контроль Марьинки Пушилин: Марьинка постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов ВСУ

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Город Марьинка Донецкой Народной Республики постепенно освобождается от позиций и укрепрайонов вооруженных сил Украины, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС. По его словам, в настоящее время бои идут в самом населенном пункте.

Сейчас бои идут уже непосредственно в самом населенном пункте. Противник упирается, у него еще есть определенные позиции, укрепрайоны, но Марьинка постепенно освобождается, — заявил Пушилин.

В Народной милиции ДНР ранее поясняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для атак с украинской стороны.

Ранее Пушилин заявил, что попытки ВСУ контратаковать подразделения ДНР в районе населенного пункта Павловка на Угледарском направлении остаются безуспешными. Он добавил, что союзные войска успешно продвигаются вперед практически по всей линии фронта.



До этого стало известно, что силы Народной милиции ДНР взяли штурмом позиции украинских военнослужащих в поселке Невельское. В месте расположения бойцов Украины были найдены места хранения различного оружия, включая зарубежное. Кроме того, союзные силы сообщили о взятии в плен украинских военных.