В ДНР сообщили об окружении части группировки ВСУ Советник главы ДНР Кимаковский: под Угледаром окружили группировку ВСУ

Фото: МО Украины

В районе Владимировки под Угледаром части ВСУ оказались в окружении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, пути снабжения в районе села находятся под огневым контролем российских сил.

В районе села Владимировка у вооруженных формирований Украины сложилась не самая завидная ситуация. Здесь часть группировки противника оказалась в окружении, — сказал Кимаковский.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Отмечалось, что украинские подразделения создавали оборонительные линии на данном участке с 2014 года. Часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.

Командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока рассказал, что ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777, также известные как «три топора», из-за высокого риска их уничтожения. По его словам, число пораженных только его расчетом целей «идет на десятки». Сейчас, отмечает он, наиболее популярными средствами контрбатарейной борьбы у противника остаются ударные беспилотники.