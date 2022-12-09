В ДНР сообщили, что ВСУ ударили по Харцызску из РСЗО HIMARS

Фото: U.S. Army/Global Look Press

Украинские военные нанесли удар по городу Харцызску с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Сообщается о повреждении помещений Харцызского сталепроволочно-канатного завода. Пострадавших нет.

Населенный пункт Харцызск — выпущено три ракеты из РСЗО M-142 HIMARS, — говорится в сообщении.

8 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России в районе населенного пункта Боровское Харьковской области ликвидировали более 90 польских наемников. По его словам, также российские военные уничтожили пять американских пусковых установок РСЗО MLRS, одну немецкую MARS-II в Запорожской области и две установки РСЗО HIMARS в ДНР.

Также российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожив около 210 украинских военных. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Печенеги Харьковской области и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР.