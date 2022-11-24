В ДНР сформировали батальон из украинских военнопленных

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС представитель силовых структур региона. По его словам, бойцы уже готовы отправиться на передовую.

Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую, — сказал собеседник агентства.

Ранее освобожденный в ходе обмена пленными боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра отметил разницу в содержании и обращении с военнопленными на Украине и в республиках Донбасса. По его словам, нормальную одежду и пищу он и его сослуживцы смогли получить только после обмена. Боец также сообщил, что украинские военные избивали пленных ногами и дубинками, натравливали собак, чтобы повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.

Он добавил, что перед обменом пленным было приказано помыться, выстирать и зашить форму, чтобы выглядеть «подобающим образом». В случае неповиновения им пригрозили, что «будет плохо». После обмена бойцов привезли в Крым. Там им выдали одежду, обувь и нормально покормили, а после доставки в Луганск освобожденным была оказана медпомощь.