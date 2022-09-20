В Дербенте 13 человек отравились угарным газом в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тринадцать человек отравились угарным газом в кафе в Дербенте, среди них — четверо несовершеннолетних. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Дагестана.

Происшествие случилось в заведении на улице Гагарина. На место массового отравления людей прибыли скорая помощь и полиция. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое. По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи.

ТАСС уточняет, что три человека попали в реанимацию.

Отравились все они в кафе «Якитория» на улице Гагарина в Дербенте. Трое были в тяжелом состоянии, находились в реанимации. В настоящее время их состояние удалось стабилизировать, — рассказал агентству главный врач Центральной городской больницы (ЦГБ) Дербента Девлетхан Мирзаханов.

Ранее на северо-западе Москвы были задержаны гендиректор и повар частного детсада после отравления восьми детей. Инцидент произошел в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице, по факту было возбуждено уголовное дело. Дети ели продукты, не отвечающие требованиям безопасности.