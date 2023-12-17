В деле об убийстве ребенка 24-летней давности появился фигурант В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году. Выборгский районный суд отправил Николая Федорова в СИЗО до 15 января 2024 года.

Следствие полагает, что Федоров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не позднее 15 часов 30 минут 07.04.1999, <...> достоверно зная, что малолетняя Ч. (7 лет) не достигла 12-летнего возраста, <...> напал на последнюю и совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, после чего задушил, — сообщили в суде.

По данным 78.ru, мужчина обманом прошел в квартиру, где находился ребенок, а после убийства украл из дома игровую приставку. Оказалось, что подозреваемый в те годы учился в одном классе школы с братом убитой девочки. Мужчина работал экспедитором и был задержан по возвращении из командировки в Рязань у себя дома. После допроса он признался в содеянном.

В сентябре в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники МВД задержали 55-летнего бездомного уроженца Азербайджанской ССР, которого подозревают в преступлении 30-летней давности. По данным следствия, мужчина вместе со знакомым в ночь с 16 на 17 мая 1993 года похитили двух девушек, одна из которых в итоге была убита.