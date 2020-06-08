В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолётах с коронавирусом

Трое подозреваемых задержаны в Дагестане по подозрению в распространении ложной информации о распылении COVIDE-19 с воздуха.
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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Расследование дела продолжается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом в регионе. Следствие установило, что жительница села Большой Сундырь в соцсетях распространяла ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию COVID-19.
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