В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолётах с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d446a066-a9c0-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое подозреваемых задержаны в Дагестане по подозрению в распространении ложной информации о распылении COVIDE-19 с воздуха.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону, трое подозреваемых в соцсетях распространяли информацию о том, что над Дагестаном с вертолётов распространяется коронавирус, который, помимо прочего, убивает и домашнюю птицу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозят штрафы в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Расследование дела продолжается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом в регионе. Следствие установило, что жительница села Большой Сундырь в соцсетях распространяла ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию COVID-19.