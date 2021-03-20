В Дагестане сошла лавина, заблокировав девять населённых пунктов

https://static.news.ru/photo/e880635a-8a7a-11eb-94ec-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/tsakhurskaya_dolina/instagram.com

Снежная лавина сошла в Дагестане. При этом были заблокированы девять населённых пунктов.

Инцидент произошёл в Рутульском районе республики, на окраине села Цахур. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов, — цитирует ТАСС спасателей.

При этом в ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Расчистку дороги планируется начать утром в понедельник.

Ранее NEWS.ru писал, что в камчатском городе Елизарово крупная лавина погребла под собой трёх человек, в том числе ребёнка. Погиб только один человек, остальных удалось спасти. Лавина, под которую попали мужчина, женщина и ребёнок 10–12 лет, сошла со склона в районе одной из местных школ. Мужчина, предположительно в возрасте 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребёнка спасли.