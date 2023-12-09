В Дагестане на побережье волнами выбросило 10 мертвых нерп

Фото: Wu ChangweiXinHua/Global Look Press

В Дагестане на берег Каспийского моря выбросило как минимум 10 мертвых нерп, туши обнаружил местный житель во время пробежки, пишет Telegram-канал Mash Gor. По его словам, он находил тюленей на протяжении полутора километров.

Мужчина предположил, что морские животные могли долгое время находиться в воде уже после гибели. В свою очередь руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов пояснил, что сейчас идет сезонная миграция тюленей с юга на север и происходит естественный отбор. Поэтому, предположил эколог, подобных находок на берегу моря в ближайшее время может появиться больше.

В декабре прошлого года в Дагестане на берегу Каспийского моря нашли около 700 мертвых тюленей. Тогда в Минприроды региона заявили, что гибель нерп вызвана природными факторами. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.

Однако в ноябре 2023 года появилась новая версия: причиной массовой гибели тюленей на Каспии в 2022 году мог стать птичий грипп. К такому выводу пришли биологи из Института экологии и устойчивого развития ДГУ и НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске. По мнению ученых, болезнь могли занести в районы лежбищ животных мигрирующие птицы.