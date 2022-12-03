В Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря, передает РЕН ТВ со ссылкой на Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства. Обстоятельства произошедшего пока не установлены.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария Flipper в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Директора и сотрудников дельфинария за этим занятием застали очевидцы. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Владелец дельфинария Владимир Калниболотский позже признался в том, что выпустил животных в открытое море. Он заявил, что ему «что-то приснилось ночью» и он решился на этот шаг. Калниболотский подчеркнул, что сейчас животные находятся дома, а до этого они были как «зэки в тюрьме».