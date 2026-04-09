09 апреля 2026 в 09:43

Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы

Росрыболовство: запрет на вылов воблы могут продлить на 2027 год

Запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Волге и Каспийском море, действующий до конца 2026 года, может быть продлен и на 2027 год, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова. Окончательное решение будет зависеть от состояния популяции и динамики ситуации.

На 2026 год запрет на вылов воблы продлен. Сейчас будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Но в целом пока прогноз не очень позитивный. Вероятность большая, что запрет на 2027 год будет продлен, - сказал Шестаков.

Ограничения были введены до конца 2025 года и распространялись на Каспийское море, реку Волга, ее водотоки в пределах Астраханской области, а также водные объекты Республики Калмыкия. Позднее срок действия запрета был продлен до конца 2026 года.

Россия
Росрыболовство
Волга
Каспийское море
