В Дагестане госпитализирован врач с подозрением на COVID-19

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Пресс-служба Минздрава сообщила о госпитализации врача в Дагестане. Причиной стало подозрение на COVID-19. Инцидент произошёл в Ботлихской районной больнице.

С подозрением на коронавирус госпитализирована врач Ботлихской районной больницы. Состояние удовлетворительное. Установлен полный круг контактов среди медработников, пациентов и членов семьи. Всем проведён отбор клинического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, — сообщили медики.

На данный момент в республике введён режим самоизоляции. Жителям запрещено покидать свои дома без весомой причины.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Казахстане 28 врачей заразились коронавирусом. Все они находятся на лечении в отделении интенсивной реанимации.