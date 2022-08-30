В Чите женщина выпала с 11 этажа и разбилась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29-летняя жительница Читы выпала из окна с 11-го этажа и разбилась, сообщает «АиФ Забайкалье» со ссылкой на краевой Минздрав. Отмечается, что женщина скончалась на месте, до прибытия медиков. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

От полученных травм девушка скончалась на месте, — уточнили в Минздраве.

Инцидент произошел в микрорайоне Царский, 5. Девушка приземлилась на козырек цветочного салона, после чего скончалась. Ее тело было невозможно снять при помощи подручных средств, в результате чего спасателям пришлось использовать лестницу, передает ZabNews.

Извлекли пострадавшую с карниза дома на улице Царский, 5. Здесь же высота, здесь нет лестничного марша, чтоб спустить её на землю, это было самое рациональное решение, — рассказал один из пожарных.

Ранее стало известно, что в подмосковной Балашихе мужчина 1990 года рождения и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна жилого дома. Трагедия произошла на улице Центральная. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве ребенка. Расследование контролирует прокуратура.