Мужчина с 8-месячной дочерью погибли, выпав из окна в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе мужчина 1990 года рождения и его восьмимесячная дочь погибли, выпав из окна жилого дома. Трагедия произошла на улице Центральная. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По предварительным данным, под окнами жилого дома, расположенного на улице Центральной городского округа Балашиха, обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты, — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве ребенка. Расследование контролирует прокуратура.

На месте происшествия работают следователи. Они провели осмотр места, допросили свидетелей. В рамках расследования назначены судебно-медицинские и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Тамбова 51-летний мужчина выхватил на пешеходном переходе из коляски шестимесячного ребенка и побежал с ним под колеса машин. Держа младенца на руках, он запрыгнул на капот одного из автомобилей, после чего его нейтрализовали неравнодушные водители.