В Чите спецназовец убил коллегу во время выполнения задания

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Чите сотрудник спецназа убил своего коллегу во время выполнения задания, сообщает Chita.ru со ссылкой на источник в органах. Тот участвовал в антинаркотической операции «Мак» на территории Забайкальского края. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.

Инцидент произошел 18 сентября в Чите. Спецназовец застрелил коллегу в собственном автомобиле во время антинаркотического рейда, однако полицейским рассказал, что мужчина был убит в перестрелке с преступниками. По данным источников, спецназовец мог тренироваться в стрельбе из окна на ходу, одна из этих пуль случайно и попала в его коллегу.

Следственный комитет и региональный отдел МВД ЧП не комментируют.

Ранее в отношении 58-летнего жителя Москвы, обвиняемого в покушении на убийство охранника бара «16 тонн» в центре города, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 ноября 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый вину не признает.

26 сентября подозреваемый мужчина повздорил с секьюрити клуба «16 тонн», после чего удалился. Через некоторое время он вернулся и открыл огонь. Нападавший начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Очевидцы сообщают о трех выстрелах.

После выстрелов он сел за руль черного «Мерседеса» и скрылся с места происшествия. Автомобиль обнаружили в километре от места инцидента. Выяснилось, что «Мерседес» принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Девушка сообщила, что за рулем иномарки был ее родственник.