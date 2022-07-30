В Чите подтоплено более тысячи участков и почти 600 домов, введен режим ЧС Мэр Читы Сапожников: в городе подтоплены 1049 участков и 559 жилых и дачных домов, введен режим ЧС

Фото: Правительство Забайкальского края/РИА Новости

Подтопление трассы «Амур» под Читой

В Чите в результате паводка, вызванного сильными дождями, оказались подтопленными 1049 участков, а также 559 жилых и дачных домов, цитирует портал 75.ru главу администрации города Александра Сапожникова. По его словам, на данный момент в Чите проводятся работы по защите от паводков.

Всего в границах Читы подтоплено 1049 участков, 559 жилых и дачных домов. Социальные учреждения не пострадали. На городских реках идет берегоукрепление, отсыпка скальником и грунтом, — подчеркнул Сапожников.

Также он заявил, что в регионе объявлен режим ЧС. По предварительным данным, ущерб от паводковых явлений в Читинском районе составляет 70 млн рублей. Согласно утверждениям политика, на данный момент администрация работает в полную силу.

29 июля спасатели объявили экстренное предупреждение о подъеме уровня реки Читы в одноименном городе. В сообщении говорится, что на реке наблюдается формирование высокого паводка, вызванного ливнями. В ведомстве добавили, что 30–31 июля уровень воды в реке может подняться еще выше.

30 июля паводковые воды залили автодорогу на 9-м км трассы Чита — Хабаровск, из-за чего власти Забайкальского края ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов.