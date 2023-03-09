Полиция Читы оцепит место взрыва для защиты от мародеров

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Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

В Чите возле дома, где произошел взрыв бытового газа, будут дежурить наряды полиции для пресечения попыток мародерства, заявил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин. Масштабный разбор завалов запланировано провести 10 марта, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

Территория будет оцеплена, будут выставлены наряды полиции для пресечения попыток мародерства и допуска жильцов из других подъездов. Сегодня планируется ликвидировать все висящие конструкции, которые представляют угрозу. Масштабный разбор завалов панируется на 10 марта, — рассказал вице-премьер.

Сергейкин также уточнил, что планируется не допускать в дом жильцов из других подъездов. Все висящие конструкции планируется разобрать сегодня.

9 марта в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В МЧС отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить из-под завалов восемь человек, включая двоих детей. По предварительным данным, причиной взрыва стала испытательная подача топлива по изношенному оборудованию.

В Чите был открыт пункт временного размещения для жителей разрушенного из-за взрыва газа дома. Пункт был развернут на территории муниципальной спортивной базы.