Антон Соловьев

В Чите рассказали о ликвидации последствий взрыва в жилом доме В Чите открылся пункт временного размещения пострадавших от взрыва газа в жилом доме

9 марта 2023 в 12:25

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой