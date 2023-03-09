В Чите открылся пункт временного размещения для жителей, пострадавших от взрыва газа в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. По данным агентства, пункт развернули на муниципальной спортивной базе. Еще один пункт откроется в ближайшие часы.
В мэрии добавили, что при необходимости будет развернуто столько пунктов, сколько потребуется.
9 марта в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В МЧС отметили, что в результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить оттуда восемь человек, включая двоих детей. По последним данным, число пострадавших возросло до трех человек. Среди пострадавших есть один ребенок.
Telegram-канал Babr Mash утверждает, что причиной взрыва газа в жилом доме стала испытательная подача топлива по изношенному оборудованию. По данным канала, местные жители несколько лет добивались нового договора с оператором «Читаоблгаз», поскольку некоторые жильцы стали использовать баллоны с пропаном.
Как сообщает Babr Mash, новый договор о подаче газа был подписан неделю назад, пуск топлива состоялся 9 марта. Взрыв произошел сразу после пуска.